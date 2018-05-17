Арьен Роббен проведет в "Баварии" ещё как минимум один сезон

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен подписал с клубом новое однолетнее соглашение, сообщает пресс-служба клуба."Не могу дождаться старта нового сезона. Мне было очень сложно после того, как я получил травму в полуфинале Лиги чемпионов. В следующем году хочу реализовывать все свои моменты и быть важным для команды", - сказал Роббен.