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Арьен Роббен проведет в "Баварии" ещё как минимум один сезон

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен подписал с клубом новое однолетнее соглашение, сообщает пресс-служба клуба.

"Не могу дождаться старта нового сезона. Мне было очень сложно после того, как я получил травму в полуфинале Лиги чемпионов. В следующем году хочу реализовывать все свои моменты и быть важным для команды", - сказал Роббен.
Теги: Роббен Бавария
Вчера, 22:37
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(0)
№1 Написал: oksva Спб (Вчера, 23:06) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Даже такой ( я имею ввиду возраст ) , Роббен был бы сильнейшим на своей позиции в ЧР. Пришёл бы в Спартак - я бы бы счастлив . Но , увы , таким звёздам даже доигрывать в ЧР не захочется . И правильно .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
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