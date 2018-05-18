Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104465
Политика и события в стране и мире 3959
КБ-Гостевая 26560
Ситуация на юго-востоке Украины 119233
Ростовские футбольные новости 547
Отдых в Крыму. 171
Баги сайта и форума 544
Курилка 1510

Новости партнеров

Квадво Асамоа уходит из "Ювентуса"

Ганский полузащитник Квадво Асамоа сообщил, что покидает "Ювентус".

"Несмотря на то, что "Ювентус" предложил мне новый контракт, я решил посвятить себя другому клубу.

В будущем будет сурово играть против "Ювентуса", но я должен пойти на это в интересах моей семьи. Я надеюсь, что фанаты поймут и примут мое решение", - написал Асамоа в Инстаграме.

Р-Спорт
Теги: Ювентус
Сегодня, 14:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.