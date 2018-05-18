Квадво Асамоа уходит из "Ювентуса"

Ганский полузащитник Квадво Асамоа сообщил, что покидает "Ювентус"."Несмотря на то, что "Ювентус" предложил мне новый контракт, я решил посвятить себя другому клубу.В будущем будет сурово играть против "Ювентуса", но я должен пойти на это в интересах моей семьи. Я надеюсь, что фанаты поймут и примут мое решение", - написал Асамоа в Инстаграме.