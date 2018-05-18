Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104471
Ситуация на юго-востоке Украины 119236
КБ-Гостевая 26561
Политика и события в стране и мире 3960
Ростовские футбольные новости 547
Отдых в Крыму. 171
Баги сайта и форума 544
Курилка 1510

Новости партнеров

Эден Азар: для "Золотого мяча" надо быть эгоистом

Полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал о том, что нужно для того, чтобы получить "Золотой мяч".

"Считаю, что надо быть эгоистом, чтобы иметь возможность выиграть приз вроде «Золотого мяча» или стать лучшим бомбардиром. Но я абсолютно другой. Я такой, какой есть", - цитирует Азара 101 Great Goals.
Теги: Азар Челси
Вчера, 23:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.