Эден Азар: для "Золотого мяча" надо быть эгоистом

Полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал о том, что нужно для того, чтобы получить "Золотой мяч"."Считаю, что надо быть эгоистом, чтобы иметь возможность выиграть приз вроде «Золотого мяча» или стать лучшим бомбардиром. Но я абсолютно другой. Я такой, какой есть", - цитирует Азара 101 Great Goals.