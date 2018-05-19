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Андрес Иньеста может стать играющим тренером "Манчестер Сити"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", передает sports.yahoo.com.

Сообщается, что руководство английского клуба готова предложить Иньесте роль играющего тренера, то есть и играть, и одновременно быть помощником Хосепа Гвардиолы. Переговоры между "Сити" и Иньестой идут полным ходом, причем испанец заинтересован в таком продолжении карьеры.
Теги: Иньеста Манчестер Сити
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