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Появились фото возможной формы "Барселоны" на следующий сезон

В сеть попали фотографии предполагаемой формы "Барселоны" на сезон-2018/19.

Домашний комплект формы будет выполнен в традиционных для клуба сине-гранатовых цветах.

Появились фото возможной формы "Барселоны" на следующий сезон
Теги: Барселона
Сегодня, 04:19
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