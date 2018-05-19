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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Появились фото возможной формы "Барселоны" на следующий сезон
В сеть попали фотографии предполагаемой формы "Барселоны" на сезон-2018/19.
Домашний комплект формы будет выполнен в традиционных для клуба сине-гранатовых цветах.
Домашний комплект формы будет выполнен в традиционных для клуба сине-гранатовых цветах.
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