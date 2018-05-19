Джанлуиджи Буффон написал прощальное письмо "Ювентусу"

Многолетний голкипер и капитан туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон опубликовал трогательное послание в адрес клуба."6111. Шесть тысяч сто одиннадцать дней. Шесть тысяч сто одиннадцать моментов чистой страсти. Радости, слез, поражений и побед. Спасибо. Спасибо всем и каждому. Ведь каждый из вас способствовал тому, чтобы каждое мгновение моей жизни в форме "Ювентуса" было особенным, а она стала моей второй кожей. Кожей, которую я носил, любил и уважал, которую ценил и защищал изо всех сил", — написал итальянец.В субботу 40-летний вратарь проведет свой последний матч за "бьянконери"."Я приехал на стадион на велосипеде. Я был так молод. И в субботу я хочу уйти оттуда, наслаждаясь каждым мгновением и ощущая грусть команды. И радость салютов. Понять, что я никогда не буду слишком далеко от места, которое зову домом. И приветствовать товарищей по команде и друзей, которых я никогда не перестану называть БРАТЬЯМИ", — заключил Буффон.