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Ян Дюрица попрощался с "Трабзонспором"

Защитник Ян Дюрица объявил об уходе из "Трабзонспора".

"Трабзон, спасибо за все! Я и моя семья были рады находиться здесь. Мы наслаждались временем, проведенным здесь", - написал Дюрица в Инстаграме.
Теги: Дюрица Трабзонспор
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