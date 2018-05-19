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"Челси" обыграл "МЮ" в финале Кубка Англии

Кубок Англии

Финал

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" 1:0

Гол: Азар, 24 (пен.)

"Челси": Куртуа, Алонсо, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Мозес, Фабрегас, Бакайоко, Азар (Виллиан, 90), Канте, Жиру (Мората, 89)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс (Мата, 87), Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Марсьяль, 74), Рашфорд (Лукаку, 74), Санчес

Предупреждения: Джонс, 25, Валенсия, 62
Теги: Челси Манчестер Юнайтед
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