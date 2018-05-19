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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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"Челси" обыграл "МЮ" в финале Кубка Англии
Кубок Англии
Финал
"Челси" – "Манчестер Юнайтед" 1:0
Гол: Азар, 24 (пен.)
"Челси": Куртуа, Алонсо, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Мозес, Фабрегас, Бакайоко, Азар (Виллиан, 90), Канте, Жиру (Мората, 89)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс (Мата, 87), Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Марсьяль, 74), Рашфорд (Лукаку, 74), Санчес
Предупреждения: Джонс, 25, Валенсия, 62
Финал
"Челси" – "Манчестер Юнайтед" 1:0
Гол: Азар, 24 (пен.)
"Челси": Куртуа, Алонсо, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Мозес, Фабрегас, Бакайоко, Азар (Виллиан, 90), Канте, Жиру (Мората, 89)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс (Мата, 87), Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Марсьяль, 74), Рашфорд (Лукаку, 74), Санчес
Предупреждения: Джонс, 25, Валенсия, 62
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