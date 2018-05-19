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Стал известен лучший гол сезона в АПЛ

Гол полузащитника "Саутгемптона" Софиана Буфаля в ворота "Вест Бромвича" в матче 9-го тура АПЛ признан лигой лучшим забитым мячом в сезоне-2017/18.

Слаломный проход футболиста сборной Марокко почти через все поле, по ходу которого он обыграл четверых соперников, а после нанес точный удар в нижний угол.

Теги: Саутгемптон
Сегодня, 21:29
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