Стал известен лучший гол сезона в АПЛ

Гол полузащитника "Саутгемптона" Софиана Буфаля в ворота "Вест Бромвича" в матче 9-го тура АПЛ признан лигой лучшим забитым мячом в сезоне-2017/18.Слаломный проход футболиста сборной Марокко почти через все поле, по ходу которого он обыграл четверых соперников, а после нанес точный удар в нижний угол.