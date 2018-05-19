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Ренату Саншеш вернется в "Баварию"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что полузащитник Ренату Саншеш вернется в клуб.

Румменигге считает, что у португальского футболиста получится воскресить свою карьеру под руководством нового главного тренера клуба Нико Ковача.

Прошлый сезон Саншеш провел в английской премьер-лиге, выступая за "Суонси" на правах аренды.
Теги: Саншеш Бавария
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