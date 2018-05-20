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Два болельщика "Ювентуса" серьезно пострадали во время чемпионского парада

Два болельщика туринского "Ювентуса" серьезно пострадали во время чемпионского парада клуба.

По информации AGI, автобус, в котором находились фанаты, хотел приблизиться к автобусу с футболистами во время парада и случайно задел трамвайную контактную сеть. Из-за того, что автобус болельщиков был с открытым верхом, шесть человек пострадало после контакта с высоковольтными проводами.

Отмечается, что два болельщика находятся в тяжелом состоянии.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус
Сегодня, 09:23
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