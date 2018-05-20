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Бенедикт Хеведес: нет ничего лучше, чем поднять чемпионский кубок над головой

Защитник "Ювентуса" Бенедикт Хеведес прокомментировал завоевание чемпионства в чемпионате Италии.

"Нет ничего лучше, чем поднять чемпионский кубок над головой. Я очень горд, что мы стали чемпионами", - написал футболист в твиттере.

Теги: Ювентус
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