Бенедикт Хеведес: нет ничего лучше, чем поднять чемпионский кубок над головой

There is nothing like lifting a trophy ? So proud. CAMPIONI!!! pic.twitter.com/6jVOs41GC4 — Benedikt H?wedes (@BeneHoewedes) May 19, 2018

Защитник "Ювентуса" Бенедикт Хеведес прокомментировал завоевание чемпионства в чемпионате Италии."Нет ничего лучше, чем поднять чемпионский кубок над головой. Я очень горд, что мы стали чемпионами", - написал футболист в твиттере.