Жозе Моуринью: не думаю, что "Челси" заслужил победу в Кубке Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение от "Челси" (0:1) в финале Кубка Англии."Не думаю, что "Челси" заслужил победу в Кубке Англии, но поздравляю их. Я должен соответствовать уровню тренера "Манчестер Юнайтед" и вести себя уважительно, но я думаю, что мы заслужили выиграть сегодня. Мне очень любопытно, что сейчас говорят по телевидению или что пишут люди, потому что если бы моя команда играла так, как "Челси", то я представляю, что бы о нас писали. Сегодня нам не хватило Лукаку. Тяжело играть против команды, которая защищается вдевятером. Нам не хватило мощного столба в атаке. Каждое поражение трудно пережить, но я возвращаюсь домой с чувством, что мы отдали всё возможное. Я не могу о чём-то сожалеть. Отражение игры в том, что Давид де Хеа не касался мяча. Он дотронулся до мяча только тогда, когда вынимал его из сетки. "Челси" победили в прямолинейном футболе. Мы пробовали разные варианты, но блок обороны "Челси" действовал компактно, - цитирует Моуринью ВВС.