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Жозе Моуринью: не думаю, что "Челси" заслужил победу в Кубке Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение от "Челси" (0:1) в финале Кубка Англии.

"Не думаю, что "Челси" заслужил победу в Кубке Англии, но поздравляю их. Я должен соответствовать уровню тренера "Манчестер Юнайтед" и вести себя уважительно, но я думаю, что мы заслужили выиграть сегодня. Мне очень любопытно, что сейчас говорят по телевидению или что пишут люди, потому что если бы моя команда играла так, как "Челси", то я представляю, что бы о нас писали. Сегодня нам не хватило Лукаку. Тяжело играть против команды, которая защищается вдевятером. Нам не хватило мощного столба в атаке. Каждое поражение трудно пережить, но я возвращаюсь домой с чувством, что мы отдали всё возможное. Я не могу о чём-то сожалеть. Отражение игры в том, что Давид де Хеа не касался мяча. Он дотронулся до мяча только тогда, когда вынимал его из сетки. "Челси" победили в прямолинейном футболе. Мы пробовали разные варианты, но блок обороны "Челси" действовал компактно, - цитирует Моуринью ВВС.
Теги: Моуринью Челси Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:41
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(1)
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:10) #
  • -1
  •  (1)

мАур закрой рот. Не позорь сословие котов. Проигрывать надо тоже уметь.


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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:51) #
  • +1
  •  (3)

Верно . Победа ,это когда кто то забивает больше соперника . Макро такой маур.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Михаил Иванов (Сегодня, 13:46) #
  • +1
  •  (3)

Раз выиграл, значит заслужил!
Регистрация: 13.05.2018 [жалоба]
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