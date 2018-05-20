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"Валенсия" одержала победу над "Депортиво"

Чемпионат Испании

38 тур

"Валенсия" – "Депортиво" 2:1

Голы: Дзадза, 28, Гуэдеш, 77, Перес, 80

"Валенсия": Доменек, Видаль, Гайя, Мурильо, Гарай, Парехо (Кондогбиа, 62), Солер, Максимович, Гуэдеш, Дзадза (Лоренсо, 64), Родриго (Вьетто, 67)

"Депортиво": Коваль (Титонь, 83), Хуанфран, Наварро, Валентин (Лопес, 62), Садик, Луизинью, Москера, Баккали (Перес, 59), Крон-Дели, Валье, Чолак
Теги: Валенсия Депортиво
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