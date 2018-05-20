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Диего Марадона: поздравляю своих парней из брестского "Динамо" с завоеванием Кубка Беларуси

Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона поздравил игроков с победой в Кубке Беларуси.

"Поздравляю своих парней из брестского "Динамо" с завоеванием Кубка Беларуси!" – написал Марадона в инстаграме.
Теги: Марадона
Сегодня, 17:41
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 18:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
cry
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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