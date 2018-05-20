Диего Марадона: поздравляю своих парней из брестского "Динамо" с завоеванием Кубка Беларуси

Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона поздравил игроков с победой в Кубке Беларуси."Поздравляю своих парней из брестского "Динамо" с завоеванием Кубка Беларуси!" – написал Марадона в инстаграме.