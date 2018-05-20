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Доменико Кришито вернулся в "Дженоа"

Бывший капитан "Зенита" был представлен генуэзской публике и получил свою футболку на предстоящий сезон 20 мая, перед матчем 38 тура с "Торино".

- Я рад вернуться, - сказал Кришито. - Меня переполняют эмоции.

Напомним, Кришито покинул "Зенит" по истечению срока контракта и вернулся в "Дженоа", за который провел более 150 матчей. Перед презентацией новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, ранее возглавлявший питерский клуб, вызвал 31-летнего футболиста в национальную команду. Это первый вызов Доменико в стан "Скуадры Адзурры" с 2014 года.

СЭ
Теги: Зенит Кришито Дженоа
Сегодня, 17:52
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№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 19:04) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Доменико большое спасибо за игру в нашем клубе, за профессионализм на протяжении семи лет, до последнего матча, за то, что душу отдавал и не ныл никогда.

Удачи и долголетия в родном клубе и сборной.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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