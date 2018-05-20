Доменико Кришито вернулся в "Дженоа"

Бывший капитан "Зенита" был представлен генуэзской публике и получил свою футболку на предстоящий сезон 20 мая, перед матчем 38 тура с "Торино".- Я рад вернуться, - сказал Кришито. - Меня переполняют эмоции.Напомним, Кришито покинул "Зенит" по истечению срока контракта и вернулся в "Дженоа", за который провел более 150 матчей. Перед презентацией новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, ранее возглавлявший питерский клуб, вызвал 31-летнего футболиста в национальную команду. Это первый вызов Доменико в стан "Скуадры Адзурры" с 2014 года.