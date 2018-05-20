Антуан Гризманн будет получать в "Барселоне" 15 млн евро в год

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, который близок к переходу в "Барселону", подпишет с каталонским клубом контракт сроком на пять лет.Как сообщает Diario Sport, футболист будет получать 15 миллионов евро в год после уплаты налогов. Кроме того, в договоре будут прописаны значительные бонусы за игру.