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Антуан Гризманн будет получать в "Барселоне" 15 млн евро в год

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, который близок к переходу в "Барселону", подпишет с каталонским клубом контракт сроком на пять лет.

Как сообщает Diario Sport, футболист будет получать 15 миллионов евро в год после уплаты налогов. Кроме того, в договоре будут прописаны значительные бонусы за игру.
Теги: Гризманн Атлетико Барселона Трансферы
Сегодня, 18:17
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№4 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 19:11) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
А давайте всех толковых соберем в пяти-шести клубах и будем за них радоваться.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 19:09) #
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online

он мне сычева напоминай иногда..... типажом!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 18:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Классный игрок заслужил! Нашим молодым надо с него брать пример!

Наши молодые за посиделки в запасе получают чуть меньше smirk


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:27) #
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online

Классный игрок заслужил! Нашим молодым надо с него брать пример!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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