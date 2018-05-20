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"Дженоа" дома уступил "Торино"

"Дженоа" дома проиграл "Торино" в матче 38-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

38 тур

"Дженоа" – "Торино" 1:2

Голы: Фальке, 30, Базелли, 58, Пандев, 80

"Дженоа": Перин, Бираски, Иццо (Омеонга, 38), Перейра, Эль-Амик, Велозу (Пандев, 46), Лашальт, Бертолаччи, Беса (Росси, 58), Медейруш, Лападула

"Торино": Милинкович-Савич, Н'Кулу, Моретти (Молинаро, 69), Бонифаци, Сильвестри, Ансальди, Базелли (Аква, 77), Ринкон, Беренгер, Белотти, Фальке (Эдера, 64)

Предупреждения: Н'Кулу, 21, Ансальди, 45+2, Омеонга, 69, Ансальди, 83

Удаления: Ансальди, 83
Теги: Дженоа Торино
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