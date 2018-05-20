Будущее Левандовски решится до ЧМ

Как сообщает польский журналист Матеуш Борек, тренерский штаб сборной Польши разрешил Роберту Левандовски приехать в расположение национальной команды чуть позже, чтобы завершить переговоры по своему трансферу до начала чемпионата мира в России.Ранее, несмотря на предложения от "ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Сити", руководство мюнхенской "Баварии" категорически отказалось от переговоров по своему польскому форварду, ставшему лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша Бундеслиги.