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Будущее Левандовски решится до ЧМ

Как сообщает польский журналист Матеуш Борек, тренерский штаб сборной Польши разрешил Роберту Левандовски приехать в расположение национальной команды чуть позже, чтобы завершить переговоры по своему трансферу до начала чемпионата мира в России.

Ранее, несмотря на предложения от "ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Сити", руководство мюнхенской "Баварии" категорически отказалось от переговоров по своему польскому форварду, ставшему лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша Бундеслиги.

Przeglad Sportowy
Теги: Левандовски Бавария ПСЖ Манчестер Сити
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