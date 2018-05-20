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Президент "ПСЖ": уход Неймара? Никто не может быть больше, чем клуб

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал разговоры о том, что нападающий Неймар может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

"Ничто и никто не может быть больше, чем клуб. Это касается как игроков, так и тренера. Клуб всегда будет на первом месте, он важнее. Если кто-то не может принять это и недоволен, то он уйдёт. Все должны приложить максимум усилий ради клуба. С того момента, как мы пришли сюда, клуб завоевал 19 трофеев. Это очень много, но нас всё ещё много критикуют", - цитирует Аль-Хелаифи L’?quipe.
Теги: ПСЖ Неймар
Сегодня, 19:14
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№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 19:17) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Старт игры "Пристройте Неймара задорого."
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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