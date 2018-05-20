Президент "ПСЖ": уход Неймара? Никто не может быть больше, чем клуб

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал разговоры о том, что нападающий Неймар может покинуть клуб в летнее трансферное окно."Ничто и никто не может быть больше, чем клуб. Это касается как игроков, так и тренера. Клуб всегда будет на первом месте, он важнее. Если кто-то не может принять это и недоволен, то он уйдёт. Все должны приложить максимум усилий ради клуба. С того момента, как мы пришли сюда, клуб завоевал 19 трофеев. Это очень много, но нас всё ещё много критикуют", - цитирует Аль-Хелаифи L’?quipe.