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Football Italia: "Милан" подпишет Феллайни
По данным Football Italia и Corriere della Sera, "Милан" сделал предложение полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Маруану Феллаини, который 30 июня станет свободным агентом.
Возможный контракт 30-летнего Феллаини будет рассчитан на три года, оклад составит 6 млн. евро в год.
Феллаини выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2013 года, в нынешнем сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах и забил 5 голов.
Football Italia
Возможный контракт 30-летнего Феллаини будет рассчитан на три года, оклад составит 6 млн. евро в год.
Феллаини выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2013 года, в нынешнем сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах и забил 5 голов.
Football Italia
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