Football Italia: "Милан" подпишет Феллайни

По данным Football Italia и Corriere della Sera, "Милан" сделал предложение полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Маруану Феллаини, который 30 июня станет свободным агентом.Возможный контракт 30-летнего Феллаини будет рассчитан на три года, оклад составит 6 млн. евро в год.Феллаини выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2013 года, в нынешнем сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах и забил 5 голов.