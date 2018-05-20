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Football Italia: "Милан" подпишет Феллайни

По данным Football Italia и Corriere della Sera, "Милан" сделал предложение полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Маруану Феллаини, который 30 июня станет свободным агентом.

Возможный контракт 30-летнего Феллаини будет рассчитан на три года, оклад составит 6 млн. евро в год.

Феллаини выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2013 года, в нынешнем сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах и забил 5 голов.

Football Italia
Теги: Милан Феллайни Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:25
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