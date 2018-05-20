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Набиль Фекир близок к переходу в "Ливерпуль"

Полузащитник сборной Франции и "Лиона" Набиль Фекир близок к переходу в английский "Ливерпуль".

По информации французского телеканала Canal+, трансфер француза находится на стадии завершения. Фекир обойдется мерсисайдцам в €69 млн. Об этом будет объявлено до начала чемпионата мира в России.

"Я провел в "Лионе" совершенно особенный сезон. Меня окружали замечательные болельщики, замечательные игроки и замечательные сотрудники клуба. Сегодня мы очень красиво завершили сезон", — сказал Фекир.

"Газета.ру"
Теги: Лион Ливерпуль Трансферы
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