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"Атлетико" упустил победу над "Эйбаром"

В матче 38-го тура чемпионата Испании "Атлетико" не смог обыграть "Эйбар".

Чемпионат Испании

38 тур

"Атлетико" М – "Эйбар" 2:2

Гол: Торрес, 43, Торрес, 60 - Гарсия, 35, Пенья, 80

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Луис, Савич, Эрнандес, Габи, Витоло (Арбилья, 66), Сауль, Коке, Торрес, Корреа (Коста, 59)

"Эйбар": Дмитрович, Анхель, Ломбан (Арбилья, 66), Оливейра, Гарсия, Алехо (Шарлес, 78), Эскаланте, Хордан, Орельяна, Пенья, Гарсия

Предупреждения: Габи, 8, Луис, 22, Гарсия, 56, Торрес, 61, Ломбан, 65, Коста, 71 Савич, 83

Удаления: Габи, 65
Теги: Атлетико Эйбар
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