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"Чертаново" планирует получить лицензию и выступить в ФНЛ в следующем сезоне

Директор "Чертаново" Николай Ларин сообщил, что клуб рассчитывает получить необходимую лицензию для выступления в ФНЛ в следующем сезоне.

"Мы не предоставили необходимые бумаги на лицензирование, но мы знаем, что нужно, и уверены, что к 25-му числу исправим все недочёты. Работает аудиторская компания, надеюсь, что лицензию нам дадут.

Начало чемпионата мы будем играть там же, где играет "Спартак-2". Начинаем строить дополнительную трибуну, требуемые 3 тысячи наша арена вмещать не будет, но мы надеемся, что РФС нам разрешит играть дома. Для нас это очень важно, мы хотим развивать тему районной команды. В Чертаново живёт много людей, и клуб им интересен", - цитирует Ларина "Чемпионат.сом".
Вчера, 23:18
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