"Интер" обыграл "Лацио" и вышел в Лигу чемпионов

В матче 38-го тура чемпионата Италии "Интер" в Риме обыграл со счетом 3:2 "Лацио".Чемпионат Италии38-й турПеришич, 9 (1:0, автогол); Д'Амброзио, 29 (1:1); Фелипе Андерсон, 41 (2:1); Икарди, 78 (2:2, с пенальти); Весино, 81 (2:3)Удаления: Лулич, 79