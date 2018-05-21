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"Интер" обыграл "Лацио" и вышел в Лигу чемпионов

В матче 38-го тура чемпионата Италии "Интер" в Риме обыграл со счетом 3:2 "Лацио".

Чемпионат Италии

38-й тур

”Лацио” - ”Интер” - 2:3

Голы: Перишич, 9 (1:0, автогол); Д'Амброзио, 29 (1:1); Фелипе Андерсон, 41 (2:1); Икарди, 78 (2:2, с пенальти); Весино, 81 (2:3)

Удаления: Лулич, 79
Теги: Интер Лацио
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