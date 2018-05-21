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Месси в 5-й раз выиграл "Золотую бутсу"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотой бутсы" по итогам прошедшего сезона.

В чемпионате Испании Месси забил 34 гола в 36 матчах (68 очков). Вторую строчку в гонке бомбардиров занял Мохамед Салах из "Ливерпуля", третью – Харри Кейн из "Тоттенхэма".

1. Лео Месси — 34 гола (68 очков)

2. Мохамед Салах — 32 гола (64 очка)

3. Харри Кейн — 30 голов (60 очков)

Аргентинский форвард выиграл "Золотую бутсу" в 5-й раз, установив новый рекорд, обойдя Криштиану Роналду, который выигрывал трофей четыре раза.

Goal
Теги: Месси Роналду Салах Кейн
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