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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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"Манчестер Юнайтед" потратит этим летом более 250 млн фунтов на трансферы
По информации Mirror, руководство "Манчестер Юнайтед" выделит более 250 млн фунтов на летнее усиление команды.
Ранее главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью сказал управляющему клубом Эду Вудворду, что ему понадобится хотя бы пять новых игроков, чтобы побороться с "Манчестер Сити" в следующем сезоне.
Главные трансферные цели "МЮ" – защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд, хавбек "Шахтера" Фред, Жоржиньо из "Наполи" и Сери из "Ниццы". Также, "Манчестер Юнайтед" взвешивает необходимость трансфера Гарета Бэйла из "Реала".
Ранее главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью сказал управляющему клубом Эду Вудворду, что ему понадобится хотя бы пять новых игроков, чтобы побороться с "Манчестер Сити" в следующем сезоне.
Главные трансферные цели "МЮ" – защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд, хавбек "Шахтера" Фред, Жоржиньо из "Наполи" и Сери из "Ниццы". Также, "Манчестер Юнайтед" взвешивает необходимость трансфера Гарета Бэйла из "Реала".
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