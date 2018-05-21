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"Манчестер Юнайтед" потратит этим летом более 250 млн фунтов на трансферы

По информации Mirror, руководство "Манчестер Юнайтед" выделит более 250 млн фунтов на летнее усиление команды.

Ранее главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью сказал управляющему клубом Эду Вудворду, что ему понадобится хотя бы пять новых игроков, чтобы побороться с "Манчестер Сити" в следующем сезоне.

Главные трансферные цели "МЮ" – защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд, хавбек "Шахтера" Фред, Жоржиньо из "Наполи" и Сери из "Ниццы". Также, "Манчестер Юнайтед" взвешивает необходимость трансфера Гарета Бэйла из "Реала".
Теги: Манчестер Юнайтед Моуринью Бэйл
Сегодня, 10:47
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№4 Написал: safonas (Сегодня, 12:19) #
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Цитата: Blessing
Вот к чему надо стремиться.

чтобы играть на кукурузных полях у нас? у нас же в стране больше некуда деньги девать


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:37) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Daniel Amokachi
Маур небось снова разнылся, будто кадров хороших нет.

Ну их защитники это что-то из чего-то. Смоллинг, Джонс? По-моему это шлак, если отталкиваться от величия этого клуба. А в остальном у них с составом все норм.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:26) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Вот к чему надо стремиться.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 11:10) #
  • -1
  •  (5)

Маур небось снова разнылся, будто кадров хороших нет.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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