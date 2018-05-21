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Сборная Нидерландов до 17 лет стала чемпионом Европы

Сборная Нидерландов до 17 лет стала чемпионом Европы. В финале голландцы в серии пенальти обыграли команду Италии.

UEFA
Теги: Сборная Нидерландов
Сегодня, 11:18
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(1)
№1 Написал: safonas (Сегодня, 12:16) #
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растет новая поросль талантливых игроков, это радует, а то последнее время Голландия подсдала свои позиции


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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