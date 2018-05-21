Время прощаться: Буффон, Иньеста, Торрес, Кэррик и Венгер простились со своими клубами

Иньеста прощается с "Камп Ноу"

Кэррик в последнем матче за "МЮ"

Накануне вечером сразу несколько легендарных игроков провели последние матчи за свои клубы. С «Атлетико» попрощался Фернандо Торрес, отметившийся дублем в последнем матче за «матрасников». В Барселоне Андрес Иньеста передал капитанскую повязку Месси, покинув поле «Камп Ноу» в последний раз.– о тех, без кого европейский футбол уже никогда не будет прежним.Для тех болельщиков, кто родился в 80-е – 90-е годы нынешний сезон войдёт в историю. Уходят легенды, кончается эпоха. Мы прощаемся с теми, на чьих матчах взрослели, кто влюбил нас в футбол. Как и любые люди более старшего поколения, мы начинаем ворчать, дескать нынешние игроки уже не те, они только и думают, как бы сделать тупые селфи и выложить всё в «инстаграмм». И мы испытываем ностальгию по временам харизматичных игроков, которые олицетворяли футбол. Они не думали о причёсках и татуировках, они играли в футбол и заставляли нас любить эту игру. Уходят легенды, уходят те, без которых, как нам казалось, футбола быть не может вовсе.Конечно, можно и нужно признавать гениальность Неймара, но для людей нашего поколения гораздо ценнее и ближе всегда будут Буффон, Иньеста, Торрес и многие другие из предыдущей эпохи. Их уход не только изменит игру, но ещё и заставляет нас осознать, что детство закончилось. Легенды, спасибо за всё!В 90-е, когда в интернете ещё не было трансляций футбольных матчей английского чемпионата (или у нас просто не было интернета с нужной скоростью) российские телеканалы показывали один матч Премьер-Лиги в неделю. Знакомство с АПЛ запомнилось харизматичными личностями и брутальными подкатами, которые сегодня привели бы к серьёзным дисквалификациям, а тогда наказывались лишь жёлтой карточкой.С тех пор прошло уже более 20 лет, но все эти годы неизменным оставалось одно – нахождение Арсена Венгера на тренерском мостике «Арсенала». Шутка о том, что «Арсенал» был назван в честь Венгера действительно актуальна. Его имя за 22 года работы в лондонском клубе срослось с названием «канониров», а многие, более юные любители футбола, даже не знают, кто руководил лондонцами до прихода француза.Венгер вознёс «Арсенал» на вершину. До его прихода в 1996 году лондонский клуб не становился чемпионом пять лет. Во второй сезон работы в клубе Венгер привёл «канониров» к чемпионскому титулу. Тогда же он сразу оформил с командой «золотой дубль», выиграв и кубок страны.Настоящим триумфом Венгера стал сезон 2003/2004, когда «Арсенал» не только выиграл чемпионат, но ещё и прошёл всю дистанцию без поражений. В XXI веке в ведущих европейских чемпионатах это достижение покорилось только «Ювентусу», избежавшему поражений в 2012 году. В общей сложности «Арсенал» под руководством Венгера выиграл 17 трофеев: 3 чемпионата, 7 кубков и 7 суперкубокв Англии.Неудивительно, что дань Венгеру отдали и его заклятые соперники. На «Олд Траффорд» памятные подарки французу вручили экс-главный тренер «МЮ» Сэр Алекс Фергюсон и нынешний наставник «красных дьяволов» Жозе Моуриньо. У обоих с Венгером всегда были непростые взаимоотношения, но взаимоуважение восторжествовало.Любопытно, что 68-летний Венгер вовсе не планирует завершать карьеру. Он прямо говорил, что не хотел уходить из «Арсенала», но руководство команды приняло другое решение. В общем-то, в отставке Венгера нет ничего удивительного, учитывая неутешительные результаты лондонцев в последние годы. На европейской арене «Арсенал» и вовсе превратился в посмешище. Теперь главный вопрос заключается в том, куда отправится Венгер. Сам он признавался, что получил множество предложений, а приоритетом для француза будет клуб, в котором он сможет добиться успеха в краткосрочной перспективе. Казалось, что таким местом работы может стать «ПСЖ», но парижане в итоге договорились с Томасом Тухелем.34-летний капитан «Барселоны» Андрес Иньеста, являющийся самым титулованным испанским футболистом, решил покинуть команду. Испанский «волшебник» вполне мог бы выступать за «Барсу» и дальше, но справедливо решил, что команда справится и без него. По всей видимости, теперь место Иньесты на поле займёт Филиппе Коутиньо, который должен справиться с функциями диспетчера.Хоть Иньеста и не является уроженцем Барселоны, но здесь он стал своим. В 12-летнем возрасте Иньеста перешёл в академию «Барсы» из родной «Альбасете». После этого футболист никогда не покидал «сине-гранатовый» клуб, отыграв за него более 600 матчей. В составе «Барселоны» Иньеста выиграл 32 (!!) трофея. В его коллекции есть абсолютно все возможные награды. Кроме того, в сборной Испании он стал двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира.До последнего Иньеста играл важную роль в «Барселоне», он не утратил место в основе. Так, в нынешнем сезоне хавбек принял участие в 44 матчах своей команды. Больше он играл лишь пять лет назад. Но, конечно, при всей гениальности Иньесты постепенно начинает сказываться отсутствие былой мощи.Свой последний матч за «Барселону» Иньеста провёл накануне: каталонцы с минимальным счётом обыграли «Реал Сосьедад». Сам Иньеста покинул поле по ходу второго тайма и отдал капитанскую повязку Месси. Как сообщают испанские СМИ, Иньеста после матча вышел на «Камп Ноу» и бродил по газону до часа ночи. Информация подтверждается душераздирающими фотографиями.Сам Иньеста пока не сообщает о планах на будущее. Известно, что его хотят видеть в Китае и Японии, эти варианты, похоже, устраивают и самого игрока. Также он может перейти в один из клубов ОАЭ или Австралии, не исключается вариант с американской MLS. Совершенно точно Иньеста не останется в Европе: испанец не видит себя в другой европейской команде.Фернандо Торрес за свою карьеру поиграл в четырёх различных клубах, но всегда считал своим домом «Атлетико». Форвард родился в Мадриде и прошёл школу академии «матрасников». За свою карьеру «Эль-Ниньо» выиграл 10 трофеев. Удивительно, но свой первый трофей в составе «Атлетико» ему пришлось ждать аж до 34 лет! В «Челси» он выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов, в составе сборной Испании стал чемпионом мира и Европы.После возвращения в «Атлетико» в 2014 году Торрес был близок к победам в Лиге чемпионов и чемпионате Испании, но не сложилось. Зато в финале Лиги Европы нынешнего сезона «матрасники» разгромили «Марсель». Пусть Торрес и не сделал существенного вклада в эту победу, но свой трофей он заслужил сполна.Даже после возвращения в Мадрид Торрес оставался форвардом с высокой результативностью: в 116 матчах он забил 31 гол. Испанец не скрывает, что не хотел уходить из «Атлетико», но ему нужна игровая практика. Торрес признаётся, что хочет продолжить карьеру, но в мадридском клубе он превратился в игрока запаса, а даже не ротации. О будущем Торреса пока ничего неизвестно, по слухам, он может оказаться в MLS, где испанец составит компанию многим звёздам европейского футбола, включая Златана Ибрагимовича.Прощание Торреса с Мадридом получилось практически идеальным. В последнем матче сезона с Эйбаром «Эль-Ниньо» отыграл все 90 минут и отметился дублем. Наставник «Атлетико» Диего Симеоне призывал болельщиков прийти и встретить Торреса овацией, так и получилось. Теперь форварда ждёт новый вызов: он полон решимости доказывать вновь и вновь свои бомбардирские способности.Последний матч за свой клуб провёл и Джанлуиджи Буффон. Великий вратарь в 40 лет решил, что настало время завершить карьеру в туринском клубе. Как ни старался «Джиджи», но выиграть Лигу чемпионов в составе «Старой синьоры» ему не удалось. С этим трофеем коллекция Буффона была бы полной.На взрослом уровне в карьере Буффона было лишь два клуба – «Парма» и «Ювентус». В Турин он перебрался в 2001 году, с тех пор являясь неизменным первым номером своего клуба. В клубном футболе Буффон завоевал 22 трофея, попутно установив множество рекордов. Например, он стал рекордсменом по количеству матчей в Серии А среди вратарей.Даже в 40 лет Буффон сохраняет отличную реакцию, а его поведение на поле и за его пределами остаётся фактически образцовым. Неприятным инцидентом лишь стало удаление Буффона в четвертьфинале Лиги чемпионов нынешнего сезона против «Реала», когда в ворота «Ювентуса» был поставлен пенальти на последних минутах. Понять легендарного вратаря «Юве» можно, впрочем, то же самое касается и арбитра Майкла Оливера, не согласившегося терпеть такой всплеск.В Турине Буффон стал легендой после того, как согласился в 2006 году остаться в команде, когда «Ювентус» был отправлен в Серию Б по делу «кальчополли», связанному с махинациями «Старой синьоры». У Буффона были щедрые финансовые предложения от миланских клубов, но он остался предан туринцам. Как оказалось, голкипер не прогадал: по возвращению в Серию А «Юве» начал собирать чемпионские титулы.Любопытно, что у Буффона нет нехватки предложений от других команд. Так, его, по слухам, хотят видеть в «Ливерпуле», «Бока Хуниорс», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Помимо этого выстраивается очередь из целой серии клубов из Китая, США и ближневосточных стран. Сам Буффон говорит, что не потерял интерес к футболу, но о своём будущем пока не распространяется. Остаётся только ждать, вдруг Буффон ещё всё-таки возьмёт ушастый кубок в Лиге чемпионов?Завершит игровую карьеру по окончании нынешнего сезона и капитан «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик. Он провёл в Манчестере 12 последних сезонов, превратившись в ещё одну легенду клуба. Свой последний матч Кэррик отыграл в мае, когда помог «МЮ» обыграть «Уотфорд». В той игре английский полузащитник сделал результативную передачу Маркусу Рэшфорду, записав на свой счёт балл за ассистирование.За «МЮ» Кэррик провёл более 460 матчей. Он был востребован во все эпохи клуба: при Фергюсоне, Мойесе, Ван Гаале и Моуриньо. А теперь Кэррик ещё и войдёт в тренерский штаб португальца, оставшись в клубе.Послужной список Кэррика впечатляет. В нём значатся пять титулов чемпиона Англии, Кубок Англии, Лига чемпионов, Лига Европы, пять побед в Суперкубке Англии и победа на клубном чемпионате мира. Один из последних войнов эпохи Фергюсона вешает бутсы на гвоздь.Наверняка, по окончании сезона о громких переходах объявят и другие клубы. Например, по всей видимости, Уэйн Руни покинет Англию. Всё чаще сообщается об интересе к лучшему бомбардиру сборной Англии со стороны клуба MLS «Ди Си Юнайтед». Заканчивается контракт с «Баварией» у Арьена Роббена, чьё будущее остаётся неизвестным. В аналогичной ситуации находится и его партнёр по команде Франк Рибери. «Манчестер Сити» покидает Яя Туре, которого в своих рядах хотят видеть многие английские клубы нижней половины турнирной таблицы.