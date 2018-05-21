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Мауро Икарди хочет остаться в "Интере"

Капитан "Интера" Мауро Икарди рассказал о том, что хочет остаться в клубе.

«Я собираюсь обсудить свое будущее с руководством клуба и найти оптимальное для нас решение. Но я хочу остаться в "Интере". Я его главный болельщик.

Я купил новый дом в Милане. Сделка оформлена. Когда все будет готово, устроим там барбекю», – цитирует Икарди Football Italia.
Теги: Интер Икарди
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