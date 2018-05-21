Раджа Наингголан не попал в заявку сборной Бельгии на ЧМ-2018

Лидер итальянской "Ромы" Раджа Наингголан пропустит Чемпионат мира из за конфликта с главным тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом.По словам Мартинеса он не включил Наингголана в расширенную заявку из тактических соображений.