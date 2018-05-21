Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104478
Политика и события в стране и мире 3993
Баги сайта и форума 548
Ситуация на юго-востоке Украины 119268
КБ-Гостевая 26575
Mузыка 5709
Отдых в Крыму. 172
Ростовские футбольные новости 547

Новости партнеров

Раджа Наингголан не попал в заявку сборной Бельгии на ЧМ-2018

Лидер итальянской "Ромы" Раджа Наингголан пропустит Чемпионат мира из за конфликта с главным тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом.

По словам Мартинеса он не включил Наингголана в расширенную заявку из тактических соображений.

Официальный твиттер сборной Бельгии по футболу
Теги: Наингголан Сборная Бельгии Мартинес
Сегодня, 14:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№1 Написал: Buiser812 (Сегодня, 14:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Срочно выдать российский паспорт и включить в состав сборной России на ЧМ2018 smiley


--------------------
..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.