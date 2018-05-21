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Джанлуиджи Буффон близок к переходу в "ПСЖ"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, скорее всего, продолжит карьеру в "ПСЖ", информирует Sky Sport Italia.

Сообщается, сторонам осталось уладить последние детали сделки. О подписании контракта может быть объявлено уже в среду, 23 мая. Зарплата вратаря может составить порядка 8 миллионов евро в год.
Теги: Буффон ПСЖ Ювентус
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