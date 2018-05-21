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Златан Ибрагимович ударил соперника по голове и получил красную карточку (видео)

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в матче регулярного чемпионата MLS с "Монреаль Импэкт" получил красную карточку за то, что ударил игрока соперников Майкла Петрассо.

Петрассо во время встречи наступил форварду на ногу, после чего Ибрагимович нанес удар сопернику после того. Судья показал футболисту красную карточку, но перед этим посмотрел видеоповтор. Игрок "Монреаля" в свою очередь получил желтую карточку.

Нападающий был удален на 41-й минуте. После первого тайма счет в матче 0:0.

Теги: Ибрагимович
Вчера, 23:34
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5
(1)
№5 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 00:23) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Ибре можно. И пусть всякое американское гомно идет в пень.

Он туда приехал, чтоб ему недопингвины на ноги наступали?

Надо было еще под сраку пнуть!
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 00:06) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Br.Li
Они на всю голову ипанутые! За что дали красную Ибрагимовичу, непонятно!

Дак он же там чуть не умер! У него, поди, все сопли наружу вылетели - Ибра приложил длань к затылку. ))) Честно сказать, на месте судьи я бы поменял цвета карточек. Ибре - желтую за неспортивное, а этому козлу красную - за симуляцию + провокацию судьи.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№3 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Вчера, 23:58) #
  • +1
  •  (1)

Жаль Ибра пушку в раздевалке оставил, за такое дело можно и всю обойму в зад канадскому футболисту было выпустить.


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Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Alter ego (Вчера, 23:53) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Br.Li
Они на всю голову ипанутые! За что дали красную Ибрагимовичу, непонятно!

Действительно! Он же не ногой в челюсть...
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Br.Li (Вчера, 23:45) #
  • +2
  •  (2)
online

Они на всю голову ипанутые! За что дали красную Ибрагимовичу, непонятно!
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
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