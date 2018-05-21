Златан Ибрагимович ударил соперника по голове и получил красную карточку (видео)

After Video Review, Zlatan Ibrahimovic receives a red card for violent conduct. #MTLvLA https://t.co/qF8UcCZYuy — Major League Soccer (@MLS) May 21, 2018

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в матче регулярного чемпионата MLS с "Монреаль Импэкт" получил красную карточку за то, что ударил игрока соперников Майкла Петрассо.Петрассо во время встречи наступил форварду на ногу, после чего Ибрагимович нанес удар сопернику после того. Судья показал футболисту красную карточку, но перед этим посмотрел видеоповтор. Игрок "Монреаля" в свою очередь получил желтую карточку.Нападающий был удален на 41-й минуте. После первого тайма счет в матче 0:0.