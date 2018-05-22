Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4002
КБ-Гостевая 26579
Ситуация на юго-востоке Украины 119270
Зенит 104493
Курилка 1511
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709
Отдых в Крыму. 172

Новости партнеров

ВВС: Унаи Эмери возглавит "Арсенал"

Бывший главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери возглавит "Арсенал". Об этом в своем твиттере сообщил корреспондент ВВС Дэвид Орнштейн.

Отмечается, что официально об этом будет объявлено на этой недели, после чего состоится представление тренера и пресс-конференция.

Напомним, ранее Эмери возглавлял "Спартак".
Теги: Эмери Арсенал
Сегодня, 00:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Br.Li (Сегодня, 00:26) #
  • +1
  •  (3)
online

Вместо Божовича?
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 00:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очень удачный выбор. Тренер и команда подходят друг другу по стилю и манере игры.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 00:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
А тама опять Дзюба! )

а.. сорри... Арсенал-то настоящий... )))

ЗЫ: Не подскажите, Орнштейн - это псевдоним Арустамяна?
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.