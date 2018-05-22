ВВС: Унаи Эмери возглавит "Арсенал"

Бывший главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери возглавит "Арсенал". Об этом в своем твиттере сообщил корреспондент ВВС Дэвид Орнштейн.Отмечается, что официально об этом будет объявлено на этой недели, после чего состоится представление тренера и пресс-конференция.Напомним, ранее Эмери возглавлял "Спартак".