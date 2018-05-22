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Антуан Гризманн останется в "Атлетико"?

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн останется в команде.

По данным испанского издания Marca, француз заявил о своем решении руководству клуба перед матчем 38-го тура против "Эйбара". Выйдя на замену, футболист был освистан болельщиками, что может изменить решение Гризманна.

"Газета.ру"
Теги: Гризманн Атлетико Барселона
Сегодня, 01:05
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