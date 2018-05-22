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"Ливерпуль" предложил 35 млн фунтов за Доннарумму

19-летний голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Ливерпуль», сообщает Mediaset Premium.

По информации издания, англичане предложили за трансфер порядка 35 млн фунтов, однако руководство "Милана" требует в два раза больше.

Молодой итальянец считается одним из самых перспективных вратарей мира, в свои 19 лет голкипер провёл более 100 матчей за "Милан", а также сыграл несколько матчей за взрослую сборную Италии.
Теги: Ливерпуль Доннарумма Милан
Сегодня, 09:07
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 10:11) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Лучше бы Бекера взяли, он то точно стоит 60 М евро.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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