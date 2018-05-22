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"Шахтер" требует за Фреда 60 млн евро

Донецкий клуб готов продать 25-летнего бразильца за 60 млн евро.

На полузащитника претендуют два клуба из Манчестера - "Сити" и "Юнайтед"

The Telegraph
Теги: Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Сегодня, 11:38
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№1 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 11:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кроты - монстры Бразильского футбольного рынка
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вы Гинеру эту новость не показывайте ....
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
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