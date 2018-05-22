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Хулен Лопетеги продлил контракт со сборной Испании

Испанская футбольная федерация продлила контракт с Хуленом Лопетеги до 2020 года

Специалист руководит командой с 2016 года.

Официальный твиттер испанской федерации футбола
Теги: Лопетеги Сборная Испании
Сегодня, 14:17
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