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"Арсенал" представил новую домашнюю форму (фото)

"Арсенал" представил новую домашнюю форму на сезон-2018/19.

Экипировка выполнена в традиционных бело-красных цветах.

Техническим спонсором "Арсенала" является компания Puma. Со следующего сезона им станет Adidas.

Теги: Арсенал
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