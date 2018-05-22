На Украине задержали 50 человек по подозрению в организации договорных матчей

На Украине идет масштабное расследование, касающееся организации договорных матчей.На данный момент задержаны уже как минимум 50 человек, подозреваемых в организации договорных матчей. Обыски проводятся в 9 областях страны.В списки подозреваемых входят как футболисты, так и тренеры, арбитры, а также президенты и другие представители клубов. В ходе расследования стало известно о существовании как минимум пяти преступных групп.