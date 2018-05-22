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На Украине задержали 50 человек по подозрению в организации договорных матчей

На Украине идет масштабное расследование, касающееся организации договорных матчей.

На данный момент задержаны уже как минимум 50 человек, подозреваемых в организации договорных матчей. Обыски проводятся в 9 областях страны.

В списки подозреваемых входят как футболисты, так и тренеры, арбитры, а также президенты и другие представители клубов. В ходе расследования стало известно о существовании как минимум пяти преступных групп.

"Обозреватель"
Сегодня, 18:34
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
У нас то когда начнут трясти, а то спартак уже надоел всем.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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