Бывший футболист "Норвича" попробует себя в профессиональном рестлинге

Бывший форвард "Норвича" Грант Холт продолжит карьеру в рестлинге.По информации ВВС, Холт подписал соглашение с Мировой ассоциацией рестлинга (WAW). Первое выступление футболиста в рестлинге запланировано на 2019 год.Уже на этой неделе Холт начнет занятия по рестлингу. Поначалу он будет совмещать их с футбольными тренировками.