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Бывший футболист "Норвича" попробует себя в профессиональном рестлинге
Бывший форвард "Норвича" Грант Холт продолжит карьеру в рестлинге.
По информации ВВС, Холт подписал соглашение с Мировой ассоциацией рестлинга (WAW). Первое выступление футболиста в рестлинге запланировано на 2019 год.
Уже на этой неделе Холт начнет занятия по рестлингу. Поначалу он будет совмещать их с футбольными тренировками.
"Газета.ру"
По информации ВВС, Холт подписал соглашение с Мировой ассоциацией рестлинга (WAW). Первое выступление футболиста в рестлинге запланировано на 2019 год.
Уже на этой неделе Холт начнет занятия по рестлингу. Поначалу он будет совмещать их с футбольными тренировками.
"Газета.ру"
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