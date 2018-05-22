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Бывший футболист "Норвича" попробует себя в профессиональном рестлинге

Бывший форвард "Норвича" Грант Холт продолжит карьеру в рестлинге.

По информации ВВС, Холт подписал соглашение с Мировой ассоциацией рестлинга (WAW). Первое выступление футболиста в рестлинге запланировано на 2019 год.

Уже на этой неделе Холт начнет занятия по рестлингу. Поначалу он будет совмещать их с футбольными тренировками.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:13
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