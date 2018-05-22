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Сергей Карасев извинился за ошибки в матчах чемпионата России

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев извинился за ошибки, допущенные его судейской бригадой в сезоне-2017/18 чемпионата России.

"Последние годы наша бригада постоянно была задействована на сборах: перед чемпионатом Европы, перед чемпионатом мира. Для меня этот сезон можно назвать самым сложным, столько сборов никогда раньше не было.

Во многом это связано с тестированием системы видеопомощи арбитрам (VAR). Хочу попросить прощения у всех, кто пострадал из-за моих ошибок в этом году, просто иногда что-то заклинивает, иногда не успеваешь перестроиться, не держите зла", — заявил судья в эфире "Матч ТВ".

"Газета.ру"
Теги: Карасев
Вчера, 23:20
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№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 00:17) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Если честно, им, судьям, непросто. Если только не заряжены.

А Карасев, хоть и косячит порой, не со зла. Верю.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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