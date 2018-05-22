Сергей Карасев извинился за ошибки в матчах чемпионата России

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев извинился за ошибки, допущенные его судейской бригадой в сезоне-2017/18 чемпионата России."Последние годы наша бригада постоянно была задействована на сборах: перед чемпионатом Европы, перед чемпионатом мира. Для меня этот сезон можно назвать самым сложным, столько сборов никогда раньше не было.Во многом это связано с тестированием системы видеопомощи арбитрам (VAR). Хочу попросить прощения у всех, кто пострадал из-за моих ошибок в этом году, просто иногда что-то заклинивает, иногда не успеваешь перестроиться, не держите зла", — заявил судья в эфире "Матч ТВ".