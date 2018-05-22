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УЕФА может исключить "Милан" из Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить итальянский "Милан" из Лиги Европы из-за нарушения правила финансового фэйр-плей.

УЕФА отказалась от предложения "Милана" по самостоятельному урегулированию, благодаря которому клуб мог бы избежать санкций.

В числе возможных санкций "Милану" от судебной палаты запрет на трансферы, крупный штраф или запрет на выступление в Лиге Европы в следующем сезоне.

"Газета.ру"
Теги: Милан
Вчера, 23:23
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№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 00:14) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Купили два состава хрен поймешь чего - разгребайте.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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