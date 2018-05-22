УЕФА может исключить "Милан" из Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить итальянский "Милан" из Лиги Европы из-за нарушения правила финансового фэйр-плей.УЕФА отказалась от предложения "Милана" по самостоятельному урегулированию, благодаря которому клуб мог бы избежать санкций.В числе возможных санкций "Милану" от судебной палаты запрет на трансферы, крупный штраф или запрет на выступление в Лиге Европы в следующем сезоне.