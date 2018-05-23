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Леонарду Жардим к концу недели определится со своим будущим

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим в конце недели встретится с руководством клуба. Как сообщает SFR Sport, португальский специалист обсудит с вице-президентом монегасков Вадимом Васильевым свое будущее.

Нынешний контракт португальца рассчитан до 2020 года.

В прошедшем сезоне в чемпионате Франции "Монако" финишировал на втором месте в турнирной таблице.
Теги: Жардим Монако
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