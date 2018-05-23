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"Манчестер Юнайтед" вновь возглавил рейтинг самых дорогих клубов мира

"Манчестер Юнайтед" вновь признан самым дорогим европейским футбольным клубом по оценке аудиторской компании KPMG. Стоимость английского клуба оценивается в 3,25 миллиарда евро. Исследование, основанное на сезонах 2015/16 и 2016/17, изучало рентабельность, права на вещание, популярность, спортивный потенциал и ценность стадиона.

Полностью первая десятка самых дорогих клубов Европы выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 3,255 миллиарда евро

2. "Реал" (Испания) - 2,92

3. "Барселона" (Испания) - 2,78

4. "Бавария" (Германия) - 2,55

5. "Манчестер Сити" (Англия) - 2,16

6. "Арсенал" (Англия) - 2,10

7. "Челси" (Англия) - 1,76

8. "Ливерпуль" (Англия) - 1,58

9. "Ювентус" (Италия) - 1,3

10. "Тоттенхэм" (Англия) - 1,29
Теги: Манчестер Юнайтед Реал Барселона Бавария
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