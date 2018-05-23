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Майкл Кэррик войдет в тренерский штаб Моуринью в "Манчестер Юнайтед"

В штабе главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью произойдут изменения. В частности, в него войдет 36-летний полузащитник команды Майкл Кэррик, который заменит ушедшего ранее Руя Фарию, проработавшего с Моуринью в разных клубах более 17 лет.

По сообщениям Daily Record, в штаб также войдут тренер юниорской команды Киран Маккенна и итальянец Стефано Рапетти, который ранее работал тренером по физподготовке в "Сампдории".
Теги: Манчестер Юнайтед Кэррик Моуринью
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