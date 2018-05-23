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"Барселона" ведет переговоры о продлении контракта Самуэля Умтити
"Барселона" предложила Самуэлю Умтити продлить контракт до 2023 года, а также повысить сумму его отступных.
Сам Умтити сейчас находится расположение сборной Франции, но каталонский клуб ведет переговоры через его представителей. Футболист намерен добиться существенного повышения оклада, хотя возможности "сине-гранатовых" не безграничны, поскольку их зарплатная ведомость и так перегружена.
Нынешний контракт Умтити истекает в 2021 года, а сумма отступных в его контракте составляет 60 млн евро.
Mundodeportivo
Сам Умтити сейчас находится расположение сборной Франции, но каталонский клуб ведет переговоры через его представителей. Футболист намерен добиться существенного повышения оклада, хотя возможности "сине-гранатовых" не безграничны, поскольку их зарплатная ведомость и так перегружена.
Нынешний контракт Умтити истекает в 2021 года, а сумма отступных в его контракте составляет 60 млн евро.
Mundodeportivo
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