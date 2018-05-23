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"Барселона" ведет переговоры о продлении контракта Самуэля Умтити

"Барселона" предложила Самуэлю Умтити продлить контракт до 2023 года, а также повысить сумму его отступных.

Сам Умтити сейчас находится расположение сборной Франции, но каталонский клуб ведет переговоры через его представителей. Футболист намерен добиться существенного повышения оклада, хотя возможности "сине-гранатовых" не безграничны, поскольку их зарплатная ведомость и так перегружена.

Нынешний контракт Умтити истекает в 2021 года, а сумма отступных в его контракте составляет 60 млн евро.

Mundodeportivo
Теги: Барселона Умтити
Сегодня, 11:38
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