Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26597
Зенит 104512
Ситуация на юго-востоке Украины 119295
Товарищеские матчи сборной России 9
Политика и события в стране и мире 4041
Отдых в Крыму. 173
Курилка 1511
Баги сайта и форума 548

Новости партнеров

Президент "Барселоны": Гризманн? Поговорим об этом после 1 июля

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу отказался комментировать слухи о нападающем "Атлетико" Антуане Гризманне.

"Мы очень уважаем футболистов, которые играют в других клубах. Поговорим о потенциальных новичках с 1 июля. Это касается Гризманна и любого другого игрока", - цитирует Бартмоеу Mundo Deportivo

Стоит напомнить, что сумма отступных в контракте Гризманна с «Атлетико» упадет с 200 до 100 млн евро как раз с 1 июля.
Теги: Гризманн Барселона
Сегодня, 11:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.