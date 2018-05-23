Гендиректор "Милана" - о финансовых проблемах: мы удивлены решением УЕФА, это плохие новости

Источник сообщает, что УЕФА может лишить "Милан" права на участие в еврокубках в следующем сезоне из-за нарушений финансового fair play. Ранее руководство миланского клуба пошло на добровольное соглашение с организацией."Мы очень удивлены решением УЕФА, это горькие новости. Я ожидал, что они нам предложат соглашение об урегулировании. Подобное уже случалось однажды с российским клубом. Однако нам ответили отказом из-за долга клуба. Это странно, ведь мы целый год без задержек гасили этот долг", - заявил генеральный менеджер "Милана" Марко Фассоне.Ранее президент УЕФА Александер Чеферин выразил обеспокоенность финансовым положением дел у «Милана».