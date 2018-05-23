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Ян Облак подпишет новый контракт с "Атлетико" с огромными отступными

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак останется в составе "матрасников". Как утверждает Mirror, в новом контракте словенца будут прописаны отступные в размере 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что голкипер может перейти в "ПСЖ".

В текущем сезоне Облак провел в составе "Атлетико" 49 матчей, в которых пропустил 28 мячей.
Теги: Облак Атлетико Мадрид
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